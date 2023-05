Strieła-10 niszczy rosyjskie drony. Moment akcji nagrany

Radziecki samobieżny przeciwlotniczy zestaw rakietowy bliskiego zasięgu wciąż sprawdza się na froncie. Tym razem do sieci trafiło nagranie, na którym widać użycie 9K35 Strieła-10 przez Ukraińców w celu zniszczenia rosyjskiego drona bojowego. Bezzałogowiec okupantów uzbrojony był w ładunki wybuchowe i być może miał za zadanie zniszczyć Striełę. Tak się jednak nie stało, ponieważ obrońcy Kijowa w porę wystrzelili pocisk, który rozerwał na kawałki broń wroga jeszcze w powietrzu. Podstawowymi pociskami zestawu są 9M37 i jego zmodernizowana wersja 9M37M. To jednostopniowe rakietowe pociski przeciwlotnicze z silnikiem na paliwo stałe. Co ciekawe, rakiety do Strieły budowane są w schemacie aerodynamicznym kaczki, ze sterami w przedniej części i stabilizatorami w tylnej.