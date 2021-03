"Strefa wolna od LGBT". Sąd zdecydował ws. aktywisty

Bartosz Staszewski to aktywista, który na potrzeby zdjęć, umieszcza pod znakami z nazwą miejscowości żółte tabliczki z napisem "Strefa wolna od LGBT". Robi to tam, gdzie przyjęto uchwały dotyczące stref wolnych od "ideologii LGBT" i zdejmuje tabliczkę. Jedno z takich zdjęć zrobił we wrześniu 2020 r. w Łososinie Dolnej (woj. małopolskie). Zareagował na to poseł PiS Arkadiusz Mularczyk, który zaapelował, aby gminy dotknięte tą akcją pozwały Staszewskiego do sądu.