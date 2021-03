"Kochajcie mnie, mamo i tato". Akcja wsparcia dla nastolatków LGBT

"Kochajcie mnie, mamo i tato". Billboardowa akcja wspierające nastolatki LGBT+

"Cały kraj został zalany plakatami z antyaborcyjnym przesłaniem. Kolejna odsłona to hasło udające, że napisało je dziecko: kochajcie się, mamo i tato. Naszym zdaniem najważniejsze jest to, żeby w pierwszej kolejności rodzice kochali swoje dziecko - w oczach wielu dzieci w Polsce to wciąż nieosiągnięty priorytet" – napisano na profilu w mediach społecznościowych Miłość nie wyklucza.

"Chcemy, by takie hasło pojawiło się w jak największej liczbie miejsc w całym kraju. (…) Na początek kupujemy kilka miejsc reklamowych w Warszawie i Poznaniu. Wiemy jednak, że transfobia i homofobia docierają do każdej miejscowości, dlatego uruchamiamy zbiórkę na opłacenie kolejnych nośników w całym kraju! Im więcej uda nam się zebrać, tym więcej plakatów, które niosą wsparcie osobom, które go potrzebują" – czytamy we wpisie.