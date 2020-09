Strefa wolna od LGBT. Radni Kraśnika sami odwołają uchwałę? "Trzeba schować ambicję do kieszeni"

Albo ideały i hasła o "powstrzymywaniu ideologii LGBT", albo utrata kilku milionów euro - z takim dylematem zmierzą się dziś radni Kraśnika (woj. lubelskie). Rada miasta będzie we wtorek głosować wniosek o unieważnienie uchwały "w sprawie powstrzymania ideologii LGBT". Jeśli dobrowolnie wycofają się z zapisu, będzie to pierwszy taki przypadek w Polsce. Do tej pory to wyroki sądów administracyjnych zobowiązywały samorządy do skasowania kontrowersyjnych zapisów.