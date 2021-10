Straż Graniczna pokazała kolejne nagranie

W ostatni weekend doszło do dwóch prób siłowego przekroczenia granicy. Jak informowała Straż Graniczna, były to grupy 90 i 130 osób. Przekazano także, że nie doszło do nielegalnego przedostania się tych osób na terytorium Polski "dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy SG oraz żołnierzy WP".