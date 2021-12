Niszczenie zapór i oślepianie laserem. Straż Graniczna o incydentach

Niszczenie zapór czy oślepianie laserem - to już codzienność mundurowych na polsko-białoruskiej granicy. Wczoraj doszło do kolejnych prób wejścia do Polski, zniszczono zapory, a pogranicznicy zatrzymali 40 migrantów. Straż Graniczna oskarżyła białoruskie służby o działania dywersyjne.