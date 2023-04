Strategiczna broń jądrowa na Białorusi? "Zachód inaczej nie rozumie"

- Nasz Prezydent bardzo jasno odpowiedział na to pytanie w swoim orędziu do narodu i parlamentu Białorusi. Przygotowaliśmy sprzęt, samoloty do przenoszenia broni jądrowej, otrzymaliśmy nowoczesny kompleks Iskander, który jest również zdolny do użycia rakiet z głowicami jądrowymi - stwierdził Chrenin. Szef białoruskiego resortu obrony poinformował również, że w tym tygodniu ma zakończyć się szkolenie w Rosji specjalnej białoruskiej jednostki.