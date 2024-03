"Straszny bałagan, rozrzucone rzeczy". Kulisy przeszukania domu Ziobry

We wtorek rozpoczęła się akcja służb w związku z działalnością Funduszu Sprawiedliwości. Agenci ABW weszli do kilkudziesięciu miejsc w całej Polsce, w tym do dwóch nieruchomości Zbigniewa Ziobry. O kulisach przeszukania opowiedziała dziennikarzom osoba z otoczenia byłego ministra.