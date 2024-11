Hołownia pogania rząd. "Apeluję z całego serca"

- Apeluję po raz ostatni do rządu, naprawdę z całego serca apeluję o to, by ten projekt znalazł się jak najszybciej w Sejmie. Ludzie na to po prostu czekają - stwierdził. Nie możemy już dłużej czekać. Jeżeli ten projekt nie wpłynie, to poddam pod procedowanie projekt poselski, który w tej sprawie został przygotowany. Będziemy kontynuować pracę z projektem prezydenckim, który, jak państwo wiecie, jest już po pierwszym czytaniu - dodał Hołownia.