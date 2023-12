"Strasznie słaby wstęp". Komentarze po oświadczeniu w TVP

"Strasznie słaby był ten wstęp do "nowej" TVP. Jakiś ktoś (bo nikt normalny nie ma pojęcia, kim jest Marek Czyż), który wypowiada jakieś bełkotliwe przesłanie o zupie, ewidentnie nieprzygotowane, ze słabym dźwiękiem. I to ma być wstęp do nowej telewizji?" - ocenił Łukasz Warzecha z "Do Rzeczy". "Powtarzam: to nie jest żadna naprawa TVP, to jest ordynarne TKM. Kontynuacja poprzedniego TKM" - dodał.