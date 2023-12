"To niekonstytucyjne". Ludzie prezydenta mówią, co zrobi Andrzej Duda

- Trybunał na wniosek posłów PiS wydał zabezpieczenie, które zablokowało zmiany w Telewizji Polskiej. Zobowiązuje ono Skarb Państwa do powstrzymania się od likwidacji spółek publicznej radiofonii i telewizji oraz zmian w ich zarządach. Do 16 stycznia, kiedy wyznaczono rozprawę w tej sprawie, rząd powinien się wstrzymać z wszelkimi działaniami. To, co się dzieje teraz z przejęciem władzy w TVP, prezydent uważa za niekonstytucyjne - przekonuje przedstawiciel Pałacu Prezydenckiego.