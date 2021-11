Straszliwy incydent z dzieckiem, obraźliwe transparenty i palenie flag. Tak wyglądał Marsz 2021

Reporter Wirtualnej Polski był obecny na tegorocznym Marszu Niepodległości. Patryk Michalski przekazał, że "cały marsz przeszedł stosunkowo spokojnie". - Ale zdarzały się na jego trasie takie incydenty jak podpalenie flagi niemieckiej, czy flagi tęczowej - wskazał reporter WP. Patryk Michalski powiedział, że był świadkiem zdarzenia, gdy ojciec z synem zatrzymali się przy palącej fladze LGBT po to, aby dziecko mogło podejść i ją opluć. Dziennikarz dodał również, że na wydarzeniu widział rodziny z dziećmi, osoby duchowne, a także nacjonalistów - nie tylko z Polski, ale różnych krajów europejskich. Patryk Michalski wskazał, że niepokojące były niektóre hasła, które były wznoszone na marszu. - Chodzi o hasła antyunijne i antyamerykańskie, które padały z ust Roberta Bąkiewicza - wskazał reporter. Dziennikarz WP przypomniał także o kontrowersyjnym plakacie, na którym przedstawiono Rafała Trzaskowskiego bez włosów oraz spaleniu zdjęcia Donalda Tuska w trakcie Marszu Niepodległości. - Bardzo często uczestnicy marszu wznosili hasło "PiS-PO to samo zło" - wskazał dziennikarz i dodał, że to władze PiS zdecydowały się objąć "swoimi skrzydłami" marsz środowisk narodowych.