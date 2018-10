Strajk w PLL LOT: Pilot ma zapłacić karę za lot, zwolnieni pracownicy dostają propozycje powrotu

Jeden z pilotów Polskich Linii Lotniczych LOT otrzymał wezwanie do zapłaty kary za odwołany lot do Toronto, który nie odbył się z powodu strajku. Firma też dzwoni do zwolnionych pracowników, proponując przywrócenie do pracy pod warunkiem, że zrezygnują ze strajku.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Firma proponowała powroty kilkudziesięciu zwolnionym pilotom i stewardessom. (PAP, Fot: Radek Pietruszka)

Pilot otrzymał przedsądowe wezwanie, według którego ma zapłacić 600 tysięcy złotych odszkodowania. Jednak nie ma zamiaru płacić kary. Jest jednym z wielu protestujących, którzy nie zamierzają niczego płacić i nie chcą odwołać strajku.

Według dziennikarzy RMF FM, LOT oferuje zwolnionym dyscyplinarnie pilotom i stewardessom powrót pracy pod pewnymi warunkami - mają zrezygnować ze strajku, przyznać się, że odmówienie pracy było błędem i obiecać powrót do wykonywania obowiązków służbowych. Władze linii lotniczych nie zaprzeczają, że propozycje powrotu były, ale nie mówią o szczegółach. Nie chcą, żeby zostało to odebrane jako handlowanie pracą i próba przekupstwa załogi.

Zwolnieni pracownicy zapowiadają masowe składanie skarg do sądów pracy. Jak dodają informacje o zwolnieniach dostali w postaci e-maili. Z kolei LOT uważa, że strajk jest nielegalny.

Pracownicy PLL LOT strajkują z powodu zwolnienia przewodniczącej ZZPPiL Moniki Żelazik. Domagają się przywrócenia jej do pracy.