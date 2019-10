Strajk nauczycieli. Sławomir Broniarz: rozpoczynamy protest od 15 października

Strajk nauczycieli w swojej dotychczasowej formie to już przeszłość. Przewodniczący ZNP Sławomir Broniarz ogłosił, że pedagodzy od 15 października rozpoczynają akcję protestacyjną. Można ją określić jako tzw. strajk włoski.

- Nauczyciele będą pracowali tylko przez 40 godzin i wykonywali zadania opisane w przepisach prawa oświatowego. Nie będziemy wykonywali tego, co stało się niepisaną normą, np. pełnienie opieki podczas wycieczek szkolnych czy zielonych szkół, podczas których nauczyciel odpowiada przez 24 godziny za ucznia - zapowiedział przewodniczący ZNP.

Broniarz dodał, że protest rozpocznie się 15 października. - Nie chcemy tego robić w przededniu wyborów, mamy w pamięci co działo się negatywnego wobec naszego środowiska, cały hejt i pomówienia. Dlatego zrobimy to tuż po wyborach - wyjaśnił.

Debata w TVP to nie koniec. Będzie kolejna. Biedroń zdradza szczegóły

Sławomir Broniarz o strajku nauczycieli: to będzie indywidualna decyzja

Organizatorzy protestu chcą, by pensja zasadnicza nauczyciela dyplomowanego była równa przeciętnemu wynagrodzeniu w kraju. - Decyzja o udziale w strajku będzie decyzją indywidualną każdego nauczyciela - podkreślił Sławomir Broniarz.

Strajk nauczycieli rozpoczął się 8 kwietnia i trwał do 27 września. Zorganizowały go ZNP i FZZ. Do protestu przystąpiła również część nauczycieli z oświatowej Solidarności.