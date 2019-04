Strajk nauczycieli i "okrągły stół" ws. oświaty. Opozycja odrzuca warunki rządu. "Decyduje ZNP"

Strajk nauczycieli nie przeszkodzi w przeprowadzeniu egzaminów maturalnych. Rząd przygotował specjalną nowelizacją prawa oświatowego. Opozycja nie wie, czy poprze projekt, który ma zostać uchwalony przez Sejm jeszcze w tym tygodniu. W sprawie "okrągłego stołu" dot. oświaty Koalicja Europejska też zmienia zdanie. I jest na "nie".

Rząd przygotował plan awaryjny na wypadek zagrożenia matur. "Specjprojekt" sprawia, że nie będzie kłopotu z kwalifikacją tegorocznych maturzystów do egzaminu. PiS zmieni ustawę o systemie oświaty oraz prawo oświatowe w zakresie kompetencji i uprawnień dyrektora i rad pedagogicznych.

Zgodnie z proponowaną zmianą, dyrektorowi szkoły w wyjątkowych sytuacjach przekazane zostałyby uprawnienia do klasyfikacji czy dopuszczenia do matury. Obecnie to kompetencja rady pedagogicznej.