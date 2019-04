Strajk nauczycieli 2019. Paweł Kukiz: Protest powinien być okupacyjny, a nawet głodowy

Paweł Kukiz, lider partii Kukiz'15, napisał list do nauczycieli, w którym skrytykował ich formę protestu oraz szefa ZNP, Sławomira Broniarza. Zachęcił też do znacznie drastyczniejszych form strajku. Jego zdaniem, nauczyciele pokazaliby wtedy swoją determinację i zyskali większe poparcie wśród rodziców.

"Fatalna forma protestu"

"Jak chcecie zdobyć sympatię i poparcie szerokiej grupy obywateli, jak chcecie pokazać swoją determinację, skoro strajkujecie w ramach kalendarzyka waszych zajęć lekcyjnych, a nie 24 godziny na dobę?! Przecież ludzie doskonale pamiętają strajk, np. lekarzy rezydentów koczujących i głodujących w szpitalach, prawdziwie zdeterminowanych. Na ich tle wasza forma strajku wygląda infantylnie. Ale jeszcze gorsze jest to, że ludzie odnoszą wrażenie, iż zamiast sobą strajkujecie ich dziećmi! Naprawdę. Od wielu znajomych słyszałem taki komentarz do waszej formy strajku: 'Co to za strajk, że idą na parę godzin do szkoły, ja mam zdezorganizowany dzień, bo nie wiem, co zrobić z dzieckiem a oni potem wracają sobie jak zawsze do domów i gotują obiad'" - podpowiada poseł.