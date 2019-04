Strajk nauczycieli 2019. Nowa forma protestu – na świadectwach tylko najwyższe oceny

Nauczyciele zapowiadają nową formę walki. Chcą unieważnić jeden z istotnych elementów systemu systemu oświaty, czyli oceny. Jak? Wystawiając absolwentom szkół tylko stopnie bardzo dobre albo celujące. Tym sposobem każdy z uczniów dostanie świadectwo z tak zwanym "czerwonym paskiem”.



Taka forma strajku i wywiązywania się z obowiązku przez pedagogów przyczyni się do komplikacji w przyjmowaniu uczniów do szkół. Absolwenci podstawówek i gimnazjów, wybierając nową szkołę, dostają punkty za egzaminy, szczególne osiągnięcia (np. olimpiady i konkursy) oraz właśnie za świadectwo.

Uczniowie na "piątkę”

- To rozsadzi cały system – mówi w rozmowie z Wirtualną Polską nauczyciel z II LO w Tarnowskich Górach Michał Sporoń. – Wszyscy uczniowie dostaliby świadectwa z wyróżnieniem, czyli z tzw. "paskiem". W przypadku maturzystów to świadectwo nie ma znaczenia do rekrutacji na studia, ale w przypadku gimnazjów i podstawówek – brane są one pod uwagę. Nagle do każdej szkoły trafią tylko "najlepsi" uczniowie – dodaje polonista.