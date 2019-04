Strajk nauczycieli 2019. Negocjacje skończyły się fiaskiem. MEN: jesteśmy gotowi do egzaminów

Strajk nauczycieli trwa, ale MEN zapewnia, że egzaminy gimnazjalne rozpoczną się bez przeszkód praktycznie w całym kraju. Gimnazjaliści mogą mieć problemy jedynie na Mazowszu: w Płocku i Radomiu.

Za nami drugi dzień strajku nauczycieli. Według szefa ZNP o godz. 10 do strajku nauczycieli przystąpiło 74,29 proc. placówek. Łącznie ok. 600 tys. nauczycieli. MEN nie podał własnych danych na temat skali strajku.

Wicepremier Beata Szydło na godz. 15 zaprosiła związki do Centrum Dialog na kolejną turę rozmów. Związkowcy przyszli, ale jak póżniej stwierdził Sławomir Wittkowicz, przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego "Solidarność-Oświata", spotkanie to było "stratą czasu". Okazało się, że rząd nie przedstawił nowych propozycji. Jedyną nowością była możliwość przyspieszenia zmian w pensum i powiązanych z nim podwyżek.

- Jeżeli strona rządowa chciała dzisiaj z nami rozmawiać, to byliśmy absolutnie przekonani co do tego, że pojawią się propozycje, które będą chociaż korespondowały z tym, o czym mówią związki zawodowe - oświadczył po spotkaniu Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. - To porozumienie zostało odrzucone przez ponad 600 tysięcy nauczycieli, którzy strajkują w ponad 15 tysiącach szkół - mówił.