Strajk nauczycieli 2019. Dodatkowa kasa dla egzaminatorów. Mamy potwierdzenie

Egzamin gimnazjalny 2019 trwa. Liderzy strajku nauczycieli zarzucają dyrektorom szkół, że oferują dodatkowe pieniądze wolontariuszom, którzy prowadzą egzaminy. Wirtualna Polska zweryfikowała te informacje w Urzędzie Miasta Zgierza.

Zgierz, Chełm, Rybnik - to tam, według słów Krzysztofa Baszczyńskiego oferuje się niezłe pieniądze osobom, które w zastępstwie nauczycieli prowadzą egzaminy . Z ust wiceszefa ZNP padły kwoty - odpowiednio 450, 100 i 220 zł za pojedynczy egzamin.

Egzamin gimnazjalny 2019 w Zgierzu: 75 złotych za godzinę. "Gwizdanie, szarpanie i wyzwiska"

- W każdym z trzech gimnazjów w Zgierzu egzaminatorzy mogą liczyć na 75 zł za godzinę - mówi urzędniczka ratusza. 450 złotych zarobią więc za trzy dwugodzinne egzaminy. Łącznie "do wyjęcia" jest więc nawet... 900 zł. Jak słyszymy, kwota została zabezpieczona, by zachęcić wolontariuszy do pomocy w przeprowadzeniu egzaminów.