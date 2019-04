Strajk nauczycieli 2019. Anna Zalewska powiedziała, że egzaminy przebiegają bez zakłóceń

To ostatni dzień egzaminu gimnazjalnego. Mimo strajku nauczycieli w szkołach testy przeprowadzono w piątek bez zakłóceń - poinformowała szefowa MEN Anna Zalewska. I odpowiedziała na trudne pytanie o ewentualny brak klasyfikacji uczniów na koniec roku szkolnego.

- Dzisiaj kolejny, trzeci, dobry dzień - powiedziała Anna Zalewska. Minister edukacji narodowej podkreśliła że w piątek we wszystkich szkołach odbyły się egzaminy i nie doszło do żadnych zakłóceń.

- Jeżeli chodzi o nauczycieli, tak, wspieramy ich - stwierdziła szefowa MEN. Minister przypomniała warunki, jakie jej resort zaproponował strajkującym. - Daliśmy 15 proc. podwyżki w tym roku, 21 proc. podwyżki w ciągu dwóch lat, co przekłada się na ponad 800 zł dla nauczyciela dyplomowanego - podkreśliła.

Strajk nauczycieli 2019. Anna Zalewska chce dojść do porozumienia z nauczycielami

Zalewska dodała, że każdego dnia trwają starania by "te deklaracje zawarte w porozumieniu z 'Solidarnością' zrealizować". - Zapraszamy do podpisania porozumienia. To dobre porozumienie, które spełnia postulat płacowy nauczycieli - przekonywała. I odpowiedziała na pytanie o ewentualne nieprzeprowadzenie rad pedagogicznych na koniec roku, czym grożą niektórzy nauczyciele.