Strajk nauczycieli 2019. Joachim Brudziński kontra Sławomir Broniarz. "Ooo, chyba coś idzie nie tak"

W czwartek wieczorem na ulicach kilku polskich miast zgromadzili się ludzie, by poprzez "Łańcuch światła z wykrzyknikiem" wyrazić poparcie dla nauczycieli. Stał się powodem niespodziewanego spięcia na Twitterze między prezesem ZNP Sławomirem Broniarzem a szefem MSWiA Joachimem Brudzińskim.

Co na to Brudziński? Zareagował błyskawicznie. "Ooo, chyba coś idzie nie tak. Czyżby pan przewodniczący otwierał kolejny wariant 'kramkowego' scenariusza? Masowe wiece poparcia, mówi pan? Masowo to wszyscy (rodzice, uczniowie, i chyba coraz więcej nauczycieli) czekają, kiedy wróci pan po 25 latach związkowej roboty do tablicy" - odpowiedział.