Strajk na tunezyjskich lotniskach. Tysiące polskich turystów jest poszkodowanych

Rozmowy trwały do ostatniej chwili

Andrzej Kobielski, dyrektor do spraw handlowych największej polskiej czarterowej linii lotniczej Enter Air, poinformował w rozmowie z rp.pl, że planowanym strajku biura i przewoźnicy dowidzieli się kilkadziesiąt godzin wcześniej. - Trudno się przygotować do czegoś takiego w tak krótkim czasie - wyjaśniał. Tym bardziej, że rozmowy tunezyjskiego rządu ze związkowcami trwały do ostatniej chwili. Ostatecznie do przełomu nie doszło.