Strajk Medyków. Lekarz o kulisach dialogu z resortem zdrowia i porozumieniu

Artur Drobniak wiceprzewodniczący Naczelnej Rady Lekarskiej przekazał w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski, że strajkujący medycy rozpoczęli dialog z przedstawicielami resortu zdrowia. - My nigdy nie stroniliśmy od dialogu. Nie chcieliśmy go prowadzić z panem ministrem Niedzielskim, ponieważ nas zawiódł - powiedział Drobniak. - Dialog rozpoczęliśmy wczoraj (wtorek - przyp. red.). Póki co wymieniliśmy się pewnymi uwagami i spostrzeżeniami, nawiązaliśmy kontakt - dodał. Gość WP odniósł się także do ogłoszonego w środę przez Ministerstwo Zdrowia porozumienia . Drobniak wskazał, że resort uzyskał je ze Związkiem Zawodowym Ratowników Medycznych OPZZ. - To jest do 2-3 tysięcy ludzi - powiedział rozmówca Patrycjusza Wyżgi i dodał, że ratowników w systemie jest od 15 do 30 tysięcy. - Jednak te dane są bardzo rozbieżne - zaznaczył medyk.