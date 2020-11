Strajk Kobiet. Wicerzecznik PiS o zatrzymaniu reporterki Agaty Grzybowskiej

Strajk Kobiet. Agata Grzybowska zatrzymana. "Zrobiła się zadyma"

Radosław Fogiel zapytany o ocenę działań nieumundurowanych funkcjonariuszy podczas Strajku Kobiet podczas protestów stwierdził, że ich obecność nie jest niczym nowym. - Nieumundurowani funkcjonariusze to standard. Dzieje się tak od lat. Było tak 11 listopada i w wielu winnych sytuacjach - powiedział. Dopytywany o użycie przez nich przemocy stwierdził, że musiało dojść do zagrożenia ze strony protestujących.

Wicerzecznik PiS odpowiadał też na pytania dotyczące zatrzymania podczas demonstracji reporterki "Gazety Wyborczej" Agaty Grzybowskiej. Polityk poinformował, że zdaniem policji Grzybowska miała kopać funkcjonariuszy i to było powodem zatrzymania. - Zatrzymano osobę kopiącą policjanta, zrobiła się zadyma, że jak to policja zatrzymuje dziennikarkę, więc policja mówi, że nie wiedziała, że jest to dziennikarka - dodał.

Koronawirus w Polsce. Paweł Reszka: "Medycy mogą stać się kozłami ofiarnymi tej całej sytuacji"

Strajk Kobiet. Jarosław Kaczyński powołuje się na "czyste statystki"

- Pan wicepremier mówi na podstawie tego, że jeżeli ktoś łamie zakaz gromadzenia się w czasie epidemii to czysta statystyka pokazuje, że tam musi dojść do zakażeń. powiedział - Nie istnieją ekspertyzy, które mówią, jak każda osoba się zakaziła - dodał po nacisku ze strony Piaseckiego.

Budżet UE. Polexit to "rojenia opozycji"

W ostatniej części rozmowy wicerzecznik PiS odniósł się do planów rządu względem budżetu Unii Europejskiej i do głosów, mówiących, że zapowiadane przez polski rząd weto to krok w stronę wyjścia z UE. - Polska jest, chce być i będzie członkiem UE i wszystkie rozmowy o polexicie to są jakieś rojenia opozycji - ocenił. - Wtrącanie dyskusji o polexicie, to manipulacja, bo nie dzieje się nic nadzwyczajnego - stwierdził.