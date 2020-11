Jarosław Kaczyński grozi opozycji więzieniem. "Dał się sprowokować"

Rozmawiamy o wystąpieniu wicepremiera i lidera Zjednoczonej Prawicy w Sejmie w środę 18 listopada. Jarosław Kaczyński podczas debaty w ostrych słowach zwrócił się z mównicy sejmowej w kierunku opozycji. - Najpierw to łaskawie zdejmijcie z twarzy te błyskawice SS-mańskie. Wszystkie te demonstracje, które żeście popierali, kosztowały życie już wielu osób. Macie krew na rękach, łamiecie art. 165. Nie powinno was być w tej izbie, dopuściliście się zbrodni. Jeżeli w Polsce będzie praworządność, to wielu z was będzie siedziało - mówił wicepremier i prezes PiS (wcześniej to opozycja krzyczała: "będziesz siedział").