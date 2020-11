Strajk Kobiet. Profesor UW zabronił studentom demonstrowania na zajęciach

Jan Majchrowski wysłał do studentów uczęszczających na jego zajęcia, jak również do rektora uczelni pismo, w którym w sposób jednoznaczny sprzeciwia się demonstrowaniu poglądów na swoich zajęciach . Majchrowski zagroził również, że niezastosowanie się do jego zasad będzie skutkowało usunięciem z zajęć.

Strajk Kobiet. Wszelkie formy manifestacji zabronione

Dr hab. Jan Majchrowski w swoim komunikacie do studentów podkreślił, że nie będzie tolerował żadnej formy manifestacji o charakterze politycznym i ideologicznym. "Uprzejmie informuję, że na prowadzonych przeze mnie zajęciach akademickich na UW, ze względu na ich cel i charakter, nie będą tolerowane jakiekolwiek manifestacje Studentów o charakterze politycznym lub ideologicznym, bez względu na to, jaką formę by one przybrały (słowną, tekstową, graficzną, w tym odwoływanie się do symboliki o takim charakterze itp.) i bez względu na to jaki kierunek w toczących się sporach politycznych lub ideologicznych reprezentowałyby one. Osoby, które naruszą tę zasadę muszą się liczyć z usunięciem z tych zajęć ze wszystkimi tego formalnymi konsekwencjami. - czytamy w wiadomości do studentów.