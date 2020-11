Strajk kobiet. Oficer ABW wjechał w protestujące kobiety. Nowe informacje

Jedna z kobiet sama podnosi się z jezdni i wraca do domu. Druga z lekkimi obrażeniami zostaje przewieziona do szpitala.

44-latek miał usłyszeć zarzut z art. 160 kodeksu karnego i art. 157 par. 2 kodeksu karnego. Dotyczą one bezpośredniego narażenia człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia (kara do trzech lat więzienia) oraz spowodowania naruszenia czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż siedem dni (kara grzywny, ograniczenia wolności albo do dwóch lat więzienia).