Strajk kobiet. Minister i szef policji nie przyszli na komisję. "Lekceważenie Senatu"

Minister spraw wewnętrznych i administracji miał we wtorek przedstawić podczas senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji informację dotyczącą działań policji podczas Strajku Kobiet z 18 listopada . O zabranie głosu poproszono również komendanta głównego policji.

Przewodniczący komisji Aleksander Pociej poinformował, że szef MSWiA zaprosił z kolei do swojej siedziby na "prezentację materiałów".

- To kuriozalne zaproszenie. To wywrócenie porządku ładu demokratycznego. To naprawdę lekceważenie nie tylko senatorów opozycji, ale przypominam, że w tej komisji po równo zasiadają również senatorowie partii rządzącej - powiedział Pociej.