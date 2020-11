Mama zatrzymanego przez policję 17-latka: "Nasi znajomi pytali, czy te zdjęcia na pewno są z Polski"

Jest jednak pewnym, że determinacja uczestników protestu została wzmocniona przez wydarzenia z ostatniej środy. Szerokim echem w mediach odbiło się użycie gazu wobec pokazującej legitymację poselską posłanki Magdaleny Biejat (Lewica). Równie wiele kontrowersji budziło pojawienie się w tłumie zamaskowanych mężczyzn uzbrojonych w pałki teleskopowe. Jak donosi "Gazeta Wyborcza" byli to policjanci należący do BOA, czyli Biura Operacji Antyterrorystycznych.

Protesty w Warszawie. Zatrzymani przed Sądem Okręgowym

Tu problemy zaczynają się piętrzyć, bowiem policja chce aby Janek odpowiadał za naruszenie artykułu 222 Kodeksu karnego, a więc za napaść na funkcjonariusza. Grozi za to nawet do trzech lat pozbawienia wolności. Rodzice chłopaka twierdzą, że dysponują materiałami wideo z zatrzymania, z których wynika, że zarzuty są chybione.

Protesty w Warszawie. Mama zatrzymanego: "Bardzo podobne sceny widziałam w Moskwie"

Mama Janka, Anna Mirkes-Radziwon, w latach 2009-2014 wraz z mężem pracowała w Instytucie Polskim w Moskwie. W rozmowie z Wirtualną Polską przyznaje, że to co widzi na polskich ulicach nieodmiennie przypomina jej sceny, które prawie dekadę temu mogła obserwować za naszą wschodnią granicą.

- To co robiono z Jankiem i innymi zatrzymanymi jest bardzo podobne do tego co działo się wtedy w Moskwie. To był czas dużych antyputinowskich wystąpień, które zostały zdławione. Tam też zarzucano demonstrantom rzekome napaści na funkcjonariuszy. W tłum wchodzili policyjni prowokatorzy, którzy zachowywali się agresywnie. Te zajścia były nagrywane i przemontowywane tak, aby oskarżeni nie mogli się wybronić - tłumaczy Radziwion.