Wideo Najnowsze strajk kobiet + 3 marta lempartogólnopolski strajk kobietnewsroom wp 1 godzinę temu Strajk Kobiet. Marta Lempart o czwartkowych protestach. "Rząd wypowiedział wojnę" Marta Lempart była gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski. Aktywistka powiedziała, jakie wydarzenia planuje w czwartek Ogólnopolski Strajk Kobiet. - Na stronie OSK jest lista miast, które się organizują. W środę 51 miast zorganizowało się w 3 godziny - przekazała Lempart. - Dzisiaj (w czwartek przyp. red.) jest ponad 30 już. Organizuje się także Warszawa - powiedziała. Liderka OSK dodała, że w czwartek od 19:00 do 21:00 odbędzie się akcja "Blokada. Zostawiamy ślady". - Nie mamy wpływu na to, jak zadecyduje pan Kaczyński. Wiemy, że wczoraj (środa przyp. red.) osobiście zadecydował o tym, że policja ma nas ochraniać z daleka i za wszelką cenę unikać jakiejkolwiek interwencji - powiedziała. Lempart dodała także, że liczy się z tym, że policja może użyć wobec protestujących "przeterminowanego 4-letniego gazu". - Może być bicie, może być gaz, może być różnie. Decyzję o tym podejmie osobiście Jarosław Kaczyński - stwierdziła. - Boimy się, bo wiemy, że to decyzja wyłącznie polityczna - dodała aktywistka. - My cały czas protestujemy pokojowo, ale wojnę wypowiedział nam rząd - przekazała Marta Lampart. Rozwiń co na wieczór planujecie bo to nie … Rozwiń Transkrypcja: co na wieczór planujecie bo to nie tylko miałem na ogólno na stronie ogólnopolskiego strajku kobiet jest lista miast które się organizuje wczoraj 51 miast 3 godziny się zorganizowało dzisiaj jest ponad 30 organizujesz oczywiście też Warszawa W której Akurat ja jestem a magnezu się też już na inne Miasta w Warszawie od 19:00 do 21:00 mamy akcję która nazywa się blokada zostawiamy ślady w piątek piątek jest ważne i to ja tylko o co do dzisiejszego dnia jeszcze spytam i zostanę przy tych Warszawie Bo zapowiada ci właśnie blokadę Nie boicie się reakcji policji nie boicie się tego że dzisiaj policja będzie lepiej Zorganizuj przygotowana na ten na wasze protesty wiemy że nie mamy żadnego wpływu absolutnie na to jak decyduje powiem Kaczyński wiemy że osobiście zdecydował wczoraj o tym że mają nas Policja ma nas mijać z daleka za wszelką cenę unikać jakichkolwiek interwencji I to było widać że tak że to są wolność już teraz decyzję politycznej zachowania polityczne liczymy się że może być po prostu różnie może być może być też tak że panowie ten przeterminowanej gaz z 4 LED 4 lata przeterminowanych którego używali ostatnio przeciwko demonstrantów pan poseł informacje Może też być tak może być bicie może być gaz może być różnie po prostu i decyzję o tym podejmie Jarosław Kaczyński osobiście No i to jest dzisiaj tak boimy się na moją wiadomość tak jest bardziej że właśnie wiemy że to jest kwestia wyłącznie w decyzji politycznej a nie warunków nie tak jak się będą zachowali demonstranci nie tego ile nas będzie nawet chociaż tutaj jak jest nas więcej to wiadomo że jest inaczej to jest w jaki jest humor i czy pan Kaczyński będzie się bardzo bał dzisiaj czy kocha mnie na razie portal o2 donosi o tym że właśnie wszyscy policjanci są przygotowani do do dzisiejszych na dzisiejszych manifestacji do protestów wy nadal chcecie żeby zachować się pokojowy charakter Tychy tych procesów No bo jesteśmy cały czas to Testujemy pokojowo my cały czas protestujemy pokojowo Przepraszam bardzo ja mam nagranie teraz Przepraszam was bo jesteśmy w stanie bardzo przepraszam za te w jakim stanie przepraszam w stanie wojna jesteśmy w stanie wojna zbrojna czyli pokojowo Czy wojna i tak bardzo słabe żołądki nie stanie zająć się urządzeniem kiedy nie jest w stanie się zaś tylko czego jest powołany Czym zajmuje się ochroną zdrowia w tej sytuacji pandemią wsparciem osób które tracą pracę z 8 przedsiębiorców to by powiedział jakąś wojnę z często w filmach po co tak naprawdę wtedy komediowe ale u nas to nie jest komedia