Strajk Kobiet. Marta Lempart: Czujemy się odpowiedzialne za przekonywanie do pokojowych protestów

Publikacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej z 22 października 2020 roku w dzienniku ustaw, wywołała kolejną falę kobiecych protestów. Liderka Strajku Kobiet Marta Lempart w programie Newsroom WP podkreśliła, że jej zdaniem winę za obecną sytuację ponosi prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Aktywistka zapewniła, że Strajk Kobiet robi wszystko, by protesty pozostały demonstracjami pokojowymi. Lempart stwierdziła, że czuje się odpowiedzialna za przekonywanie protestujących do powstrzymania się od wszelkiej agresji. Zaznaczyła jednak, że nie ma do końca wpływu na to jak ludzie okazują swój gniew. Jej zdaniem publikacja treści wyroku TK w dzienniku ustaw służy przykryciu ostatnich skandali z udziałem polityków partii rządzącej, takich jak ten z udziałem byłej wicepremier Jadwigi Emilewicz.

