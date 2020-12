Strajk Kobiet i blokada Warszawy. W planach Narodowe Wiązanie Sznurówek

- W poniedziałek 7 grudnia planujemy szereg akcji flash mob . Narodowe Wiązanie Sznurówek, ministerstwo głupich kroków, wspólne śpiewanie piosenki " Bella Ciao" z naszym polskim tekstem. Po ulicach będą się przechadzały podręczne, będą lekcje tanga - mówiła kilka dni temu o tym, co będzie działo się w Warszawie Klementyna Suchanow z Ogólnopolskiego Strajku Kobiet.

Blokada Warszawy "w oparach absurdu" - jak opisują to wydarzenie na Facebooku jego organizatorzy - ma rozpocząć się o godz. 17. Gdzie? Tego na razie nie wiadomo. Miejsca akcji organizatorzy podadzą o 16.30.

- Wyrok TK dotyczący aborcji to była decyzja wynikająca z prawa, a nie polityki; jedyne, co liczy się w gmachu Trybunału, niezawisłym od polityki, odpornym na wszelkie presje i naciski, to konstytucja, wiedza prawnicza i sumienia sędziów - tłumaczy decyzję TK w tygodniku "Sieci" przewodnicząca Trybunału, sędzia Julia Przyłębska.