Strajk Kobiet. "FAZ": Polska w oku cyklonu

Strajk Kobiet. "Nic bez Kaczyńskiego"

"Wszystko to doprowadziło to tego, że w Polsce, po raz pierwszy od niepamiętnych czasów, demonstranci zakłócają nabożeństwa, a na budynkach kościelnych malowane są hasła". Zdaniem autora komentarza w odpowiedzi Jarosław Kaczyński jeszcze bardziej nakręcił spiralę, wzywając do obrony kościołów "za wszelką cenę".