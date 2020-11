Strajk Kobiet. Donald Tusk wieszczy porażkę PiS. "Ich bankructwo wydaje się oczywistością"

Były premier obwinia PiS za to, że dopuścił do strajku kobiet i protestów na ulicach. Uważa, że nie chodzi tylko o aborcję, a niechęć do propozycji władzy. Donald Tusk sądzi, że Prawo i Sprawiedliwość nie wygra najbliższych wyborów.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Strajk Kobiet. Donald Tusk: PiS wywołał ostry konflikt społeczny (PAP, Fot: CHRISTIAN MARQUARDT)