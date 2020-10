Strajk kobiet. Donald Tusk znów wbija szpilę PiS. Jeszcze mocniej niż zwykle

Za nami kolejny dzień protestów po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego zaostrzającego prawo aborcyjne. W piątek największa manifestacja odbyła się w stolicy, gdzie ulicami przeszedł marsz "Na Warszawę". Doszło do incydentów z udziałem środowisk narodowych, interweniowała policja. W manifestacji wzięło udział ok. 100 tys. protestujących.

Co na to Donald Tusk? "Wódz, jego Partia i Kapłani. To ich bezpieczeństwa strzeże policja, to ich interesy są najwyższym państwowym priorytetem. Obywatele przed zarazą muszą bronić się sami. Kalifat Polska 2020" - napisał w sobotę na Twitterze.