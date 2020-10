Donald Tusk komentuje zdjęcie. "Kot może zostać..."

Donald Tusk na swoim koncie na Twitterze zamieścił zdjęcie demonstrujących kobiet. Niosą one transparent z hasłem "Twój kot woli Tuska", które ma być przesłaniem do Jarosława Kaczyńskiego, że nawet jego kochane zwierzęta się od niego odwróciły. Donald Tusk skorzystał z okazji i wbił po raz kolejny szpilę prezesowi PiS.

"OK, kot może zostać, ale reszta..." - napisał lakonicznie były premier. Kropki prawdopodobnie odnoszą się do popularnego hasła wykrzykiwanego na protestach, które dość wulgarnie odnoszą się do "wyjścia". W tym temacie Donald Tusk zajął stanowisko już kilka dni temu. "Proszę odejść czym prędzej! Chociaż można wyrazić to prościej" - oświadczył były premier.