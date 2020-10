Strajk Kobiet. Burzliwy początek obrad Sejmu. Ryszard Terlecki o totalitarnych wzorcach opozycji

Strajk kobiet. Ryszard Terlecki o błyskawicach: symbole Hitlerjugend i SS

- Z pewną przykrością stwierdzam, że na sali wśród polityków Lewicy i Platformy Obywatelskiej są osoby, które mają maseczki ze znakami do złudzenia przypominającymi symbole Hitlerjugend i SS, ale rozumiem, że opozycja totalna nawiązuje do totalitarnych wzorów. Z przykrością to przyjmujemy - powiedział wicemarszałek Sejmu, na co część polityków PiS zareagowała brawami.