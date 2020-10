Protest kobiet. Kompromis aborcyjny. Co o nim mówił Lech Kaczyński i Mateusz Morawiecki?

Lech Kaczyński o kompromisie aborcyjnym: nie wolno go naruszać

Temat przepisów dotyczących aborcji wrócił po raz kolejny podczas rządów PiS. 5 lipca 2016 obywatelski komitet "Stop Aborcji" złożył w Sejmie pół miliona podpisów poparcia dla projektu ustawy zaostrzającej prawo aborcyjne. Projekt przewidywał m.in. karę pozbawienia wolności za bezprawne dokonanie aborcji zarówno dla lekarza dokonującego aborcji, jak i matki. W kontrze do tego w sierpniu 2016 roku komitet "Ratujmy Kobiety" złożył 215 tys. podpisów pod projektem ustawy zakładającej nieograniczoną możliwość przeprowadzenia aborcji do końca 12. tygodnia ciąży.

Sejmowa większość zdecydowała, by skierować do dalszych prac projekt "Stop aborcji". Odrzucili natomiast projekt liberalizujący przepisy dotyczące aborcji.

- Jestem przeciwko liberalizacji prawa aborcyjnego. Jestem za tym, żeby projekty obywatelskie trafiały do dyskusji, żeby projekty obywatelskie były debatowane w Sejmie (...) Czyli powinniśmy się spierać na argumenty, powinniśmy rozmawiać i debatować w Sejmie, natomiast nie mieszać do polityki właśnie spraw, które dla obywateli są niezwykle istotne i wykorzystywać ich politycznie - stwierdziła wówczas na konferencji prasowej ówczesna premier Beata Szydło.

Mateusz Morawiecki o kompromisie aborcyjnym: jestem za jego utrzymaniem

We wrześniu 2019 roku Morawiecki, już jako premier, udzielił wywiadu "Gościowi Niedzielnemu". W rozmowie z tygodnikiem stwierdził, że choć przepisy aborcyjne, nazywane kompromisem, nikogo nie satysfakcjonują, to jak dotąd nie udało się wypracować lepszego porozumienia.

- Wiemy na przykładzie Hiszpanii i Irlandii, co się stało, kiedy lewicy udało się rozhuśtać nastroje społeczne wokół tego tematu. Nie chodzi zatem tylko o to, byśmy przeforsowali rozwiązania prawne, ale byśmy podjęli próbę odmienienia sumień tych ludzi, którzy w kwestii życia nie podzielają naszych wartości - powiedział premier.

Jarosław Kaczyński o kompromisie aborcyjnym: popełniono pewien błąd

- Będziemy dążyli do tego, by nawet przypadki ciąż bardzo trudnych, kiedy dziecko jest skazane na śmierć, mocno zdeformowane, kończyły się jednak porodem, by to dziecko mogło być ochrzczone, pochowane, miało imię. Oczywiście mowa tylko o tych przypadkach trudnych ciąż, gdy nie ma zagrożenia życia i zdrowia matki - zapowiedział w wywiadzie dla PAP w 2016 roku Kaczyński.