Strajk Kobiet. Mateusz Morawiecki zabrał głos

- O co toczy się spór? Warto zadać sobie to podstawowe pytanie i niech każdy w sumieniu sobie na to odpowie, czy to spór o danie życia osobom z zespołem Downa, czy spór o niczym nieskrępowaną aborcję? Ten wyrok nie obejmuje przypadków, kiedy ciąża zagraża życiu lub zdrowiu matki - zaczął premier. Podkreślił, że kobiety nie powinny być zmuszane do heroizmu. - Dramaty, które przeżywają kobiety, kiedy dowiadują się o bardzo poważnych chorobach genetycznych płodu, są niewyobrażalne. Każdy może tylko nad nimi się pochylić - ocenił polityk.