Strajk kobiet. Marta Lempart: biskupi zrobili złą rzecz. Tomasz Terlikowski: to nie oni

Strajk kobiet. Marta Lempart o aborcji. "PiS ma to odkręcić"

Liderka Strajku Kobiet jest zdziwiona reakcją biskupów. - Zrobili bardzo złą rzecz, szczególnie arcybiskup Marek Jędraszewski, który powiedział, że lepszej informacji niż to, że kobiety będą rodzić dzieci bez głów, nie mógł sobie wyobrazić - powiedziała Lempart. Za to, co się dzieje pod kościołami, mają odpowiadać "panowie bez wyobraźni". - Jak jest akcja, to jest reakcja. No litości - podsumowuje działaczka.