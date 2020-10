Protest kobiet. Marta Lempart: jesteśmy tak wkurzone, że możemy odwiedzić biura wszystkich polityków

- Dzisiaj mamy blokadę. Około godziny 16 w różnych miastach będą blokady piesze, samochodowe i rowerowe, żeby zatrzymać ruch - zapowiedziała w radiu TOK FM Marta Lempart, jedna z liderek Ogólnopolskiego i Międzynarodowego Strajku Kobiet. - W środę strajk, nie idziemy do pracy. Skoro Polska nie działa, to zatrzymajmy ją na jeden dzień i zróbmy sobie nową - dodała.

Jej zdaniem obecnie PiS szuka sposobu, by się z tego wycofać. - Nie chcemy tego Trybunału, tego rządu. Większość osób nie protestuje już tylko przeciwko temu pseudoorzeczeniu, ale i przeciwko temu rządowi. Protestują w sprawie tego, że mamy kompletny klincz bezprawia. Nie mamy już nic do stracenia. Niech się panowie wiją, i tłumaczą, że w tym orzeczeniu nie o to chodzi, że będą teraz tworzyć nową ustawę - stwierdziła Lempart.

- Kampania referendalna jest potrzebna, tak, jak w Irlandii, do przekonania obywateli. 69 proc. Polaków chce legalnej aborcji. Niech politycy przestaną kłamać, że nie wiedzą. Trzeba wpisać do prawa to, czego chcą Polacy - oceniła Lempart. - Niech politycy opozycji nie robią tego, co PiS. Niech nie decydują za nas i nie mówią co jest nam teraz potrzebne. Różnym paniom, które chcą teraz zabłysnąć, proponowałabym drugi szereg - dodała.