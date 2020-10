Strajk Kobiet. Sznur ciągników w Nowym Dworze Gdańskim. Rolnicy wsparli kobiety

Strajk Kobiet trwa. Niedziela to czwarty dzień protestów w obronie prawa do aborcji ze względu na wady płodu.

Strajk Kobiet. Nowy Dwór Gdański: sznur ciągników blokuje miasto

Tysiące Polek i Polaków wyszło na ulice miast w całym kraju. Od początku Strajk Kobiet wspierają taksówkarze. Teraz do protestujących dołączyli rolnicy z Nowego Dworu Gdańskiego.

Strajk Kobiet. Nowy Dwór Mazowiecki ze wsparciem rolników

To, że rolnicy dołączą z ciągnikami do protestujących w Nowym Dworze Gdańskim, było wiadome od niedzieli rano. Wtedy też na Facebooku pojawiło się wezwanie do udziału w "czarnym spacerze".