Papież Franciszek popiera związki cywilne osób LGBT. Tomasz Terlikowski komentuje

- Wypowiedź do filmu dokumentalnego nie jest nauczaniem papieskim. To jest prywatna opinia Ojca Świętego. Ona nie wchodzi w żaden sposób w magisterium Kościoła. Jako kardynał już Jorge Bergoglio w Buenos Aires miał podobne wypowiedzi - powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską Tomasz Terlikowski.

- Gdyby papież Franciszek chciał to nauczanie zmienić, to tego się nie dokonuje przez wypowiedź do filmu, tylko przez oficjalny dokument - podkreślił. Zdaniem Terlikowskiego, w myśl obowiązującego w Kościele katolickim nauczania na temat tego, kim jest człowiek, czym jest miłość, czy małżeństwo bardzo trudno byłoby uzasadnić taką zgodę prawną.

Według Terlikowskiego, gdyby miało dojść do przełomu, skończyłoby się to schizmą i tak, jak w wielu wyznaniach - chrześcijańskim rozłamem. - Jest opinia na temat związków osób tej samej płci. Kościół w dalszym ciągu będzie patrzył się na osoby homoseksualne z miłością, ale jednocześnie nauczając, że każdy akt seksualny pozamałżeński, heteroseksualny i homoseksualny jest grzechem ciężkim. Nie ma możliwości zmiany tej nauki, ponieważ to by oznaczało kompletne wywrócenie do góry nogami całego nauczania Kościoła - spuentował, przypominając, że przeciwne temu jest "całe nauczanie Kościoła" - Nie tylko Jan Paweł II, ale też Benedykt XVI, Pismo Święte i cała tradycja Kościoła - podkreślił.