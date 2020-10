Strajk kobiet. Bruksela zajmie się sytuacją w Polsce w związku z wyrokiem TK

Według Aguilara aspekt aborcji, choć należy do katalogu ustaleń wewnętrznych każdego kraju członkowskiego, musi być zgodny z Kartą Praw Podstawowych i wartościami zapisanymi w Traktach UE. Polityk zwrócił uwagę, że mimo to istnieją podstawy do tego, żeby Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie Polski.