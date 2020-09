PE przyjął rezolucję ws. Polski. Ostra krytyka

- Przyjęta rezolucja dowodzi, że w dyskusjach toczących się w Parlamencie Europejskim kluczowe znaczenie odgrywają względy polityczne, a nie merytoryczne czy prawne - stwierdził rzecznik rządu Piotr Mueller. I dodał, że "z traktatów jasno wynika, że organizacja wymiaru sprawiedliwości to domena krajowa".

Dzień wcześniej europosłowie odrzucili ponad 100 poprawek do projektu autorstwa m.in. frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów oraz grupy Tożsamość i Demokracja. Przyjęto natomiast 12 poprawek doprecyzowujących projekt autorstwa innych grup.

Praworządność w Polsce. PE krytykuje działania rządu PiS

Ostatecznie PE przyjęło projekt, zgodnie z którym w Polsce dochodzi do pogorszenia stanu funkcjonowania systemu legislacyjnego i wyborczego, niezależności sądownictwa i praw sędziów oraz ochrony praw podstawowych, w tym praw osób należących do mniejszości.

"Rezolucja PE przyjęta... Miejsce na geograficznej mapie Europy to za mało, żeby być Europejczykiem. Do tego trzeba być wiernym europejskim wartościom, a mentalność sowieckiego zamordyzmu to wyklucza. Kaczyński coraz mocniej wygumkowuje Polskę z mapy europejskich wartości" - skomentowała głosowanie na Twitterze europosłanka Magdalena Adamowicz.