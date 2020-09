Beata Kempa: Definicji "praworządności" nie ma i nikt nie kusi się, aby ją zrobić

Beata Kempa, goszcząc w Polskim Radiu 24, odniosła się do kwestii poniedziałkowej debaty, podczas której deputowani dyskutowali na temat projektu raportu krytykującego stan praworządności w Polsce.

- Wydawałoby się z jednej strony, że tu nie chodzi o to, żeby złapać króliczka, tylko żeby go gonić. Widzę, że panowie z Parlamentu Europejskiego i panie z centro-lewicy uparli się, żeby rzeczywiście boksować te kraje Unii Europejskiej, w tym przypadku chodzi o Polskę i Węgry, dołącza już Rumunia - powiedziała Kempa, dodając, że w ostatnim czasie również Bułgaria "jest łajana za chęci robienia jakichkolwiek reform", w tym również reformy wymiaru sprawiedliwości.

Zdaniem europoseł w tej chwili przygotowywana jest operacja "urabiania w umysłach szeroko pojętej opinii publicznej międzynarodowej, że to w Polsce są łamane prawa i w ogóle nie ma demokracji".

Posiedzenie zarządu PO. Tomasz Siemoniak: będę rozmawiał z Borysem Budką

Beata Kempa: Definicji "praworządności" nie ma

- (...) równolegle w tej chwili jest dokonywana próba wprowadzenia tzw. mechanizmu oceniania. To znowu pewnie będziemy na ten temat debatować, jak przyjdzie czas i pora i tutaj będzie gremium, które będzie kompletnie nieobiektywne - powiedziała.

- Tej definicji po prostu nie ma i nikt nie kusi się o to, żeby taką definicję na poziomie UE co do dokumentów, które podpisaliśmy, dokumentów traktatowych, zrobić - spuentowała Kempa.