Strajk Kobiet. Barbara Nowacka potraktowana gazem. Pokazała zdjęcia z akcji policji

Strajk Kobiet kolejny raz zebrał się w Warszawie, by wyrazić swój sprzeciw wobec wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji. Doszło do kilku starć z policją. Jak podaje nieoficjalnie PAP, funkcjonariusze zatrzymali co najmniej 10 osób. Manifestacja zakończyła się około godziny 19.