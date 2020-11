Strajk Kobiet. Barbara Nowacka ostro o policji: Będą rozliczeni

Strajk Kobiet. Barbara Nowacka: Trwa systemowo zastraszanie obywateli

Jak zaznaczyła posłanka, osoby odpowiedzialne za eskalację protestów zostaną pociągnięte do odpowiedzialności. Wśród tych osób Nowacka wymieniła Jarosława Kaczyńskiego. - Jestem zdumiona, że policja nie jest szkolona w rozpoznawania takich dokumentów. Policjant nie ma prawa stosować środków przymusu bezpośredniego do pokojowo stojącej osoby. Ja mam 170 cm wzrostu, ważę 60 kilogramów. Naprawdę nie zagrażam policji - dodała posłanka KO.

Strajk kobiet. Policja blokuje przejście. Barbara Nowacka: "To niepotrzebna eskalacja konfliktu"

W opinii Barbary Nowackiej policja celowo eskaluje konflikt z uczestnikami Strajku kobiet. - My chodzimy na te protesty po to, by negocjować, by dowiadywać się, jak nazywają się zatrzymani. Tymczasem policja opowiada głupoty i kłamstwa - zaznaczyła Barbara Nowacka, odnosząc się do wcześniejszej wypowiedzi nadkom. Sylwestra Marczaka z KSP.