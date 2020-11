Strajk Kobiet. 14-latek z Krapkowic udostępnił post o proteście. Do jego domu zapukała policja

Nastolatek udostępnił w mediach społecznościowych wpis o "krapkowickim spacerze". Odwiedziła go policja, która miała mu powiedzieć, że to "nawoływanie do czynu zabronionego". Mundurowi odwiedzili również szkołę ucznia. 14-latek czuje się zastraszany.

14-latek udostępnił w mediach społecznościowych post o Strajku Kobiet. Niedługo po tym, do jego domu zapukała policja. Nastolatek miał w tym czasie zdalne lekcje. Chłopiec relacjonuje, że policja miała mu powiedzieć, że to, co robi, jest nielegalne, a jego aktywność była "publicznym nawoływaniem do popełnienia czynu zabronionego" - informuje "Nowa Trybuna Opolska".

Strajk Kobiet. Policja w domu 14-latka. Powodem wpis o "krapkowickim spacerze"

Funkcjonariusze mieli powiedzieć 14-latkowi, że jeśli pojawi się na proteście, to będzie traktowany, jako jeden z organizatorów. Grozi za to do 8 lat więzienia i grzywna. Nastolatek czuje się zastraszony. Mundurowi odwiedzili również szkołę ucznia i powiadomili o sprawie jego wychowawczynię. Matka chłopca jest w szoku. Broni dziecka i mówi o "niegodziwości policjantów".

Sprawa zostanie przekazana do Sądu Rodzinnego i Nieletnich. Interwencję poselską zapowiada Monika Zawisza, która czeka na szczegóły zdarzenia. "Nasze państwo nie przestanie mnie zaskakiwać. To są zgromadzenia spontaniczne, bo nie godzimy się na to, żeby w Polsce ktokolwiek był torturowany. Zacznijcie łapać prawdziwych przestępców" - komentuje polityk Lewicy.

Strajk Kobiet. 14-latka organizatorką w Olsztynie?

Do podobnej sytuacji doszło w Olsztynie. Tam 14-letnia dziewczyna została posądzona o współorganizację nielegalnego protestu. Sprawa również trafiła przed Sąd Rodzinny. Według policja nastolatka miała być zagrożona demoralizacją. Wówczas Sąd Rejonowy w Olsztynie odmówił wszczęcia postępowania ze względu na brak podstaw.

