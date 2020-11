Strajk Kobiet. "Blokada Sejmu" otoczona przez setki policjantów

Strajk Kobiet. "Blokada Sejmu" rozpoczęta, choć z Wiejskiej przeniosła się do centrum Warszawy. To kolejna odsłona protestów przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji. Protest obstawiają setki funkcjonariuszy. Doszło do przepychanek.

Strajk Kobiet rozpoczął się chwilę po godzinie 18. "Blokada Sejmu" - to kolejna odsłona protestów przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji ze względu na wady płodu. Początkowo demonstracje miały miejsce na ulicy Wiejskiej, później jednak przeniosły się bliżej centrum Warszawy.

Strajk Kobiet w Warszawie. Przepychanki z policją w centrum stolicy

Około godziny 19:30 czoło protestu dotarło do ronda de Gaulle'a. Tam Marta Lemapart wezwała do zajęcia miejsc na całej szerokości skrzyżowania Al. Jerozolimskich z ulicą Nowy Świat. - Nie możemy pozwolić, by mówili nam, gdzie możemy iść - mówiła do tłumu.

Na miejscu szybko pojawiła się policja, która odgrodziła jedną z grup znajdujących się "pod palmą". Po chwili doszło do przepychanek z policją, która zatrzymała jedną z osób. Tłum zaczął krzyczeć: "zostaw ją" oraz "bandyci w mundurach". Na miejscu interweniowała posłanka Barbara Nowacka.

Strajk Kobiet w Warszawie. Lempart ostro o policji. "Abdykowała z roli służby państwowej"

Nawoływania policji o rozejście się nie przyniosły skutku. Chwilę później znów doszło do przepychanki, w której część uczestników Strajku Kobiet przedarła się do drugiej grupy, co tylko jeszcze bardziej rozjuszyło protestujących.

- Nie wiem, po co policja ich oddzieliła. Chcemy, żeby to się uspokoiło. Siedem dni temu była wielka bitwa pod Empikiem z kibolami, a tu trzymają ludzi. Nie wiemy dlaczego. Nie mogą wejść do autobusu, nic. Miałam starcie z panem policjantem, który powiedział mi, "że jego nie obchodzi mój immunitet". Ja będę broniła tej wolności - mówiła w rozmowie z Klaudiuszem Michalcem posłanka Barbara Nowacka.

Po starciach z policją jedna z odciętych przez policję grup ruszyła w stronę Pałacu Prezydenckiego. Maszerujący Nowym Światem klaskali dla znajdujących się w pobliżu ratowników medycznych, którzy zabezpieczają protest. Po dotarciu do skrzyżowania z ulicą Świętokrzyską uczestnicy Strajku Kobiet ponownie zostali zablokowani przez kordon policji.

Ostatecznie Strajk Kobiet dotarł pod siedzibę TVP, gdzie pojawiła się także mała scena. Po krótkim wyjaśnieniu okazało się, że to właśnie Plac Powstańców Warszawy był ostatecznym celem środowego przemarszu Strajku Kobiet. Tam Marta Lempart połączyła się z TVN24, by przeprowadzić krótką rozmowę z Moniką Olejnik, prowadzącą program "Kropka nad i".

Strajk Kobiet w Warszawie. "Blokada Sejmu" kontra setki policjantów

Początkowo manifestacja odbywała się w pobliżu ulicy Wiejskiej. Jak relacjonował reporter Wirtualnej Polski Klaudiusz Michalec, w pobliżu Sejmu na uczestników Strajku Kobiet czekały setki policjantów oraz członków Żandarmerii Wojskowej.

Już w środę po południu wiadome było, że rząd przygotowuje się na okupację Sejmu. Służby zabezpieczyły całą ulicę Wiejską, przy której znajduje się kompleks parlamentarny, oraz wszystkie dojścia do Sejmu specjalnymi metalowymi barierkami.

Do metalowych barier dołączyły siły policji oraz Żandarmerii Wojskowej. Na zdjęciach naszego reportera widzimy kilkadziesiąt radiowozów oraz grypy policjantów i żandarmów.

Strajk Kobiet w Warszawie. "Blokada Sejmu". Lempart ostro do dziennikarki

- Traktujemy wszystkie służby PiS-u tak samo. Jeżeli chce z wami rozmawiać taki funkcjonariusz, nie ma żadnego znaczenia. Prosicie o wniosek na piśmie. Celem prowokatora jest wejście z wami w interakcję - mówiła Marta Lempert do uczestników akcji "Blokada Sejmu".

W ten sposób liderka Strajku Kobiet odniosła się do pytań dziennikarki telewizji Republika, która pytała ją o to, "czy Strajk Kobiet wygasa".

















Źródło: WP, WP





Po tych słowach rozpoczął się kolejny "spacer" uczestników Strajku Kobiet, który zapoczątkował stopniową blokadę Al. Ujazdowskich. Wraz z protestem ruszyła kawalkada wozów policyjnych.

Kilka minut po rozpoczęciu "spaceru" do uczestników Strajku Kobiet dotarła informacja, że przy pomniku Wincentego Witosa została zatrzymana jedna osoba. - Jedzie do niej prawniczka - zapewniła Marta Lempart. Po około 20 minutach organizatorzy Strajku Kobiet poinformowali, że osoba ta została już wypuszczona.

Działania policji były skoncentrowane na oddzielaniu poszczególnych grup uczestników Strajku Kobiet. Blisko godzinę po rozpoczęciu "spaceru" w rejonie ulicy Mokotowskiej funkcjonariuszom udało się oddzielić kilka grup manifestantów, jednak czoło protestu ruszyło ulicą Piękną w kierunku Marszałkowskiej a dalej w stronę ronda Dmowskiego, gdzie odbył się "Marsz na Warszawę".

















Źródło: WP, WP





Strajk Kobiet trwa. "Policja postawiła barierki nielegalnie"

"Blokada Sejmu" przypada na czas posiedzenia Sejmu. Właśnie w dniach 18-19 listopada w Warszawie trwają obrady parlamentarzystów. Z zapowiedzi Marty Lempart wynika, że protest może potrwać przez najbliższe kilkadziesiąt godzin.

- To jest blokada. Sam prezes Kaczyński zrobił sobie blokadę. On ciągle podbiera nasze zadania. Policja postawiła te barierki nielegalne. Żaden urząd nie wyraził zgody na zajęcie takiego terenu miasta - mówiła w rozmowie z Wirtualną Polską.